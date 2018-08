Spritsejler anholdt efter bådjagt

Østjyllands Politis maritime politi var igen i aktion lørdag, da de anholdt en 41-årig mand i Aarhus Bugten ud for Åstrup Strandvej.

En sejlende patrulje opdagede manden, da han kom sejlende på jetski i høj fart ud for Egå Marina.

Da manden befandt sig for tæt på land med høj fart, sejlede patruljen tættere på og gjorde tegn til, at de gerne ville snakke med ham. I stedet valgte jetskiføreren at vende rundt og sejle væk i høj fart.

Politiets motorbåd fulgte efter og jagtede herefter manden med høj fart i næsten et kvarter, indtil han væltede i Løgten Bugt. Her lykkedes det betjentene at anholde den 41-årige mand, hvorefter de sejlede ham ind til en flydebro ved Kaløvig.

Inde på land forsøgte den 41-årige igen at stikke af, men blev med det samme fanget igen. En alkometertest viste, at manden var påvirket af alkohol, og han blev sigtet for spritsejlads, for at sejle for tæt på kysten, for ikke at have den rette forsikring og for ikke at have medbragt sit vandscooterbevis.

Derudover blev han sigtet for at forsøge at stikke af fra politiet. I forbindelse med VM i sejlads i Aarhus er Østjyllands Politi ekstra til stede på vandet i Østjylland. Med lørdagens anholdelse har Østjyllands Politi nu sigtet i alt 11 personer for ulovlig sejlads under VM.