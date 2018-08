Indbrudstyv smadrede rude, mens husets datter var alene hjemme

En kvinde anmeldte torsdag ved frokosttid, at der havde været indbrud i hendes hjem på Grenåvej i Skødstrup.

Her havde anmelderens datter været hjemme og bemærket, at der pludselig blev smadret en rude. Da hun kiggede efter, kunne hun se en mand med skovl, der stod uden for det knuste vindue.

Datteren skyndte sig at gemme sig på badeværelset, og indbrudstyven slap væk.

Han beskrives som:

Mand

Østeuropæisk af udseende

Mørkt, kort hår

Ca. 30-40 år

Ca. 170-175 cm.

Kraftig af bygning

Iført blåligt og rødt tøj og røde handsker - lignede slidt genbrugstøj

Særligt kendetegn: stor næse

Østjyllands Politi anbefaler, at man hjælper hinanden i lokalområdet med at holde øje med hinandens huse. Ser man noget mistænkeligt og mistænker et muligt forsøg på indbrud, bedes man ringe 114. Er man ude for, at et indbrud sker, mens man er hjemme, skal man ringe 112, pointerer politiet.