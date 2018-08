Politiet er gået i aktion på vandet: Sejler står til bøde på 14.000 kr.

I forbindelse med VM i sejlsport har Østjyllands Politi blikket rettet mod havnen og havet. Det førte torsdag til i alt fire sigtelster af sejlere: tre sejlere i speedbåd og enkelt fører af en vandscooter.

De tre i speedbåd blev taget i at sejle for stærkt inden for 300-meterzonen, hvor man ikke må sejle så stærkt, at selve skroget letter helt eller delvist fra vandet.

Derudover blev en fører af en vandscooter sigtet for ikke at have certifikat til at sejle.

I den ene af speedbådene var der desuden fem passagerer, hvor ingen af dem havde redningsveste med. Det gav en bøde på 1.500 kroner per manglende vest. I alt vurderede politiet, at denne sejler alene stod til en bøde på 14.000 kr. for at sejle for stærkt og for manglende veste.

Sigtelserne torsdag betyder, at der nu i alt er sigtet 10 personer i forbindelse med indsatsens under VM.