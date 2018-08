Syv sigtet for at sejle for stærkt i Aarhus

Østjyllands Politi har i forbindelse med en særlig indsats under VM i sejlsport sigtet flere personer for at sejle for hurtigt ved Aarhus Havn.

Under VM er betjente på vandet for at sikre, at arrangementet forløber som det skal, og at reglerne for sejlads i og omkring havnen bliver overholdt.

Politiet om hensynsløse vandscootere: Vi har svært ved at fange dem

Konkret er der tale om syv personer, der siden tirsdag er blevet sigtet for at sejle for stærkt nær havnen. Seks af dem i speedbåd, en enkelt på vandscooter. De har alle sejlet planende inden for den zone på 300 meter fra kysten eller havnekanten, hvor det er forbudt at sejle så stærkt.

VM-Guide: Her skal du være opmærksom som tilskuerbåd

Østjyllands Politi minder om reglerne for at begå sig på vandet:

Man må ikke sejle planende inden for de første 300 meter fra kysten – det gælder også i havnen



Man skal sejle lige ud fra kysten inden for 300-meterzonen, dvs. så man sejler i en ret vinkel fra kyst eller havnekant



Man skal tage hensyn til den øvrige skibstrafik og badegæster