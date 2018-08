Anmeldelse om voldtægt i Mindeparken

En 16-årig pige anmeldte onsdag nat kl. 1.14, at hun omkring kl. 00.30 havde været udsat for en voldtægt i forbindelse med en større fest i Mindeparken.

Østjyllands Politi var i går til stede i Mindeparken, hvor en større gruppe unge havde forsamlet sig til en fest. Under patruljeringen blev et par af betjentente opsøgt af den 16-årige, der forklarede, at hun var blevet voldtaget af en ukendt gerningsmand, der overfaldt hende bagfra.

Østjyllands Politi efterforsker sagen og ønsker ikke at oplyse yderligere om sagen. Har nogen været vidner til overgrebet, hører politiet gerne om det 114.