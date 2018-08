Bilist fik stribevis af sigtelser

En 20-årig mand fik onsdag eftermiddag flere sigtelser på kontoen, da han blev standset på Jens Baggesens Vej i krydset ved Paludan Müllers Vej i Aarhus V.

Da en patrulje så ham køre ind, hvor der var indkørsel forbudt, blev han bedt holde ind. Her blev han sigtet for brud på færdselsloven. Derudover viste det sig, at hans kørekort var administrativt inddraget, ligesom han virkede påvirket af hash og blev fundet i besiddelse af en salgspose med hash. Det blev han derfor også sigtet for.

Der var yderligere tre personer i bilen, hvoraf to af dem også blev fundet i besiddelse af hash. Det blev de også sigtet for, oplyser Østjyllands Politi.