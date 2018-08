Indbrudstyv taget på fersk gerning

En årvågen borger ringede onsdag nat til politiet og sagde, at der var brudt tre gerningsmænd ind i en kaffebutik på Graven i Aarhus.

Borgeren og en ven havde opholdt sig foran en nærliggende butik og blev pludselig opmærksom på, at der var aktivitet i kaffebutikken.

Borgeren gik derhen og kunne se, at én mand kravlede ud ad et vindue, mens to øvrige stadig gik rundt derinde. Da de opdagede anmelderen, tog de flugten.

Da en patrulje kom frem, var der en del personer samlet foran stedet, og flere pegede i retning af en formodet gerningsmand, som stod i en døråbning på den modsatte side af gaden.

Da han blev opmærksom på, at betjentene ville tale med ham, stak han af til fods, men efter en længere eftersættelse, lykkedes det en betjent at løbe ham op, anholde og sigte han for indbrud.