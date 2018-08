Appelsinskud førte til sigtelse for hash og kniv

En patrulje blev sent onsdag aften kaldt til en adresse i Hammel, hvor en borger havde anmeldt, at en person havde skudt med en appelsinkanon ud af vinduet.

Ved betjentenes ankomst så de en 35-årig mand, som stak hovedet ud af vinduet og bad ham komme til hoveddøren.

Her nægtede han at have noget med en appelsinkanon at gøre, men da han lugtede af hash, bad patruljen om at komme ind.

Her fremviste han en klump hash på 29,7 gram og en ulovlig halskniv. Han blev sigtet for at besiddelse af begge dele, der blev konfiskeret, oplyser Østjyllands Politi.