Kan du genkende ham? Ung mand mistænkt for voldtægt i baggård

Østjyllands Politi beder borgerne om hjælp til at identificere en ung mand, der er mistænkt for at have begået en voldtægt.

Den formodede gerningsmand fanget på overvågningskamera. Foto: Handout Østjyllands Politi

Den 7. juli tidligt om morgenen blev en 52-årig kvinde ifølge politikredsen voldtaget af en mand, hun omkring kl. 05.55 havde truffet ved Aarhus Hovedbanegård.

Kvinden har over for politiet forklaret, at hun tilfældigt mødte manden, da hun ledte efter et toilet.

Sammen var de gået på jagt efter sådan et og var i den forbindelse gået ind i en baggård i Rosenkrantzgade.

Her skulle manden angiveligt have først overfaldet og efterfølgende voldtaget den 52-årige.

Det formodes, at gerningsmanden herefter løb fra stedet ad Ryesgade. Han beskrives som:

Ca. 22 år

Mørk i huden og somalisk af udseende

Slank

Ca. 175 cm høj

Smalt ansigt og sort, kortklippet hår

Dansktalende

Personer, der kan hjælpe politiet med at identificere den formodede gerningsmand, opfordres til at kontakte Østjyllands Politi via tlf. 114.