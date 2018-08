Fyldt natklub skabte kaos i Aarhus

En større menneskemængde foran spillestedet Kupé var natten til onsdag skyld i, at trafikken blev blokeret på Europaplads i Aarhus. Spillestedet havde lukket det tilladte antal personer ind, og det betød, at der nu stod ca. 200 personer udenfor, som ikke var kommet ind.

Politiet, der er genbo til natklubben, havde derfor flere patruljer på stedet for at bryde menneskemængden op og få dem i kø, så de ikke stod på kørebanen.

Det var dog lettere sagt end gjort, idet en gruppe unge mænd kom op at toppes. Da syv af dem ikke ville forlade stedet, blev de sigtet for at forstyrre den offentlige orden.

En enkelt blev sigtet for at forhindre politiets arbejde. Alle otte blev anholdt og bragt til politistationen på den anden side af gaden.