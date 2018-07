Tricktyv på Skt. Pauls Kirkeplads

En 84-årig kvinde fik torsdag eftermiddag stjålet sin taske op ad rollatoren. Kvinden forklarede, at hun var kommet gående på Skt. Pauls Kirkeplads, da hun blev opsøgt af en engelsktalende mand. Han viftede med et bykort og en tyver, hvorefter kvindens taske var væk. Østjyllands Politi anbefaler, at man holder sine værdier tæt på kroppen, når man er ude.

Det gælder også, når man cykler. Det kan ende galt, hvis nogen forsøger at fiske en taske eller pung ud af ens cykelkurv, mens man har fart på, advarer politiet.