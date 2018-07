Indbrudstyve opdaget på fersk gerning

En borger gjorde natten til fredag politiet opmærksom på, at der var ved at blive begået et indbrud i en blomsterbutik på Klostergade i Aarhus C.

Borgeren havde set, hvordan to mænd havde kastet et kasseapparat ned i jorden, så det var gået i stykker.

Han var stadig på stedet, da politiet kom, og kunne pege betjentene i retning af, hvor den ene af gerningsmændene var løbet hen. Det lykkedes derfor at fange en 25-årig mand, som var løbet ind i en baggård på Pustervig.

Her blev han anholdt og sigtet for indbrud.