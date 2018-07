Flere markbrande i Østjylland

Slukningsarbejdet gik hurtigt, da der torsdag først på eftermiddagen opstod brand på en mark i Søften. Ingen kom noget til i forbindelse med branden, der sandsynligvis opstod i forbindelse med noget høstarbejde.

Derudover var der i går anmeldelse om flere lignende markbrande, det også lykkedes at slukke hurtigt, lyder meldingen fra Østjyllands Politi.

Kl. 15.05 på Oustrupvej i Auning, hvor der også var opstået brand i forbindelse med høstning. Her var meldingen, at landmanden havde styr på det og var lykkedes med at slukke den selv. Brandvæsenet var dog på stedet for at sikre sig, at der ikke skete yderligere.

Kl. 15.35 opstod der endnu en mindre brand på en mark i forbindelse med høsten. Denne gang på Grenåvej i Rønde. Flere personer var på stedet med vandkander, og det lykkedes dem selv at slukke branden.

Kl. 17.43 blev der anmeldt en voldsom markbrand på Nordre Kærvej i Balle. Den blev slukket af brandvæsenet, der roste landmanden for at have gjort alt, hvad han kunne for at undgå brand.

Kl. 19.49 var der anmeldelse om brand i nogle halmballer på Besservej i Tranbjerg på Samsø.

Kl. 19.54 var der brand på en fabrik i Ryomgård, som brandvæsenet lykkedes med at slukke.

Kl. 20.02 markbrand i forbindelse med høstning på Overskovvej i Alling ved Auning. Her fik landmanden fat i sin nabo, der med hjælp fra en rendegraver fik branden under kontrol.

Brandvæsen og politi opfordrer landmændene til at være ekstra opmærksomme på brand, når de høster - og til at ringe 112, ligeså snart den opstår. Myndighederne kører hellere én gang for meget end en gang for lidt, lyder det.