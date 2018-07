Gerningsmænd har udset sig polske ældre som ofre

I sidste uge fik Østjyllands Politi to enslydende anmeldelser om tricktyverier, der tilsyneladende har været målrettet ældre mennesker med rødder og familie i Polen.

Onsdag modtog Østjyllands Politi en ny anmeldelse fra en 66-årig kvinde, der kunne fortælle, at en polsktalende kvinde havde ringet tirsdag i sidste uge og forsøgt at få udleveret et større kontantbeløb.

Dog uden held, da den 66-årige afviste hende.

Østjyllands Politi opfordrer til, at venner og familie til ældre, polsktalende borgere er ekstra opmærksomme på deres pårørende og fraråder dem at udlevere penge på den måde.

Tal med dem om tricktyvenes fremgangsmåde, så de er forberedte, hvis de skulle få en lignende forespørgsel.

Og anbefal, at de lægger røret på, hvis de får mistanke til, at de taler med én, der forsøger at lokke penge ud af dem. Har man oplysninger, der kan være relevante for politiet, bedes man ringe 114, opfordrer Østjyllands Politi.