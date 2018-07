Uroen ulmer på Klostertorvet

Efter en tilsyneladende rolig periode på Klostertorvet i midten af Aarhus, blev der onsdag eftermiddag flere gange meldt om uro i området, hvor en gruppe havde forsamlet sig.

Ifølge anmeldelserne var de påvirket af spiritus og råbte op på stedet, så det generede de øvrige i området. Politiet var på stedet ad flere omgange og endte med at anholde og sigte tre personer for at forstyrre den offentlige orden, da de ikke ville forlade stedet.

Natten til torsdag blev politiet kaldt dertil igen. Denne gang var der melding om, at en mand havde trukket en kniv mod nogle af de øvrige tilstedeværende og truet dem med at stikke dem ned. Flere patruljer kom til stedet, hvor den formodede gerningsmand til episoden lå ned.

Ifølge vidner havde de to, som han truede, overfaldet ham.

I den forbindelse anholdt politiet to personer, en 43-årig mand og en 29-årig mand. Den 29-årige blev sigtet for vold og for at oplyse en andens navn end sit eget til politiet. Den 43-årige blev sigtet for at true den 29-årige på livet med en smørekniv.

Østjyllands Politi oplyser, at man nu øger opmærksomheden på Klostertorvet og vil være mere til stede for at sikre ro og orden.