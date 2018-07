Mand lavede bål og tændte af på politiet

Østjyllands Politi fik onsdag aften en anmeldelse om, at der var tændt bål i en have på Jernaldervej i Aarhus V.

En patrulje kørte til stedet og talte med den 23-årige mand, som havde tændt bålet. Han var ophidset over at blive opsøgt af politiet og nægtede at slukket ilden.

Den opgave klarede i stedet en betjent med en pulverslukker. Den 23-årige blev sigtet for brud på beredskabsloven grundet det aktuelle afbrændingsforbud.

Da han kaldte betjentene diverse skældsord og nægtede at oplyse sit navn, blev han også sigtet for det.

Senere samme aften fik politiet endnu en anmeldelse. Denne gang var det på Bode Engvej i Ørsted, hvor en 44-årig mand brændte halm og mødding af. Også han fik en sigtelse for at brud på forbuddet.

Østjyllands Politi understreger i den forbindelse vigtigheden af, at man sætter sig ind i reglerne, inden man tænder op udenfor. Det er knastørt, og en brand får derfor alt for gode muligheder for at sprede sig hurtigt, hvis den opstår, lyder det fra politiet.