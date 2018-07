43-årig ville ramme nabo med krysantemumbombe - men brændte en have af i stedet

Østjyllands Politi blev onsdag formiddag kaldt til Damagervej i Viby, hvor der var opstået brand i en have.

En patrulje kom til stedet, hvor brandvæsnet var i færd med at slukke ilden. På stedet fik politiet oplyst, at en 43-årig mandlig beboer havde antændt haven ved at smide en krysantemumbombe mod nabohuset.

Den 43-årige var fortsat på stedet, og her erkendte han at stå bag.

Han forklarede, at han havde et mellemværende med husets beboer, som han ønskede at ramme. Men i stedet for at lande i kvindens hus, ramte krysantemumbomben ydermuren og røg derefter over til naboens have, som blev brændt af.

Den 58-årige kvinde, han angiveligt forsøgte at ramme, forklarede desuden, at han havde truet hende med at gøre hende fortræd, kort tid før episoden fandt sted. Den 43-årige blev sigtet for at have forvoldt fare for andres liv og førlighed, for at truet den 58-årige på livet og for brud på fyrværkeriloven.

Ingen kom noget til i forbindelse med branden.