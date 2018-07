Tricktyv tog rollator som "gidsel"

En ældre kvinde anmeldte blev tirsdag kl. 11 udsat for et tricktyveri i sit hjem i Brabrand.

Kvinden har overfor politiet forklaret, at hun netop var ved at være hjemme, da hun blev opsøgt af en ukendt mand, der pressede sig med ind i hendes hjem.

Ifølge kvindens forklaring tog han hendes rollator fra hende og lod hende forstå, at han ville have penge for den, hvis hun skulle have den igen.

Selvom hun nægtede og råbte om hjælp, lykkedes det alligevel manden at vriste hendes pung fra hende, inden han stak af fra stedet. Han beskrives som: