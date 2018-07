Unge piger gik amok på betjente

Personalet på banegården i Aarhus anmeldte tidligt tirsdag morgen, at der var problemer med tre unge piger på perronen. Ifølge en medarbejder havde de forsøgt at tiltvinge sig adgang til toget mod København.

Da en patrulje ankom, var de tre på hhv. 14, 14 og 15 år stadig opfarende og ville ikke forlade stedet. De blev derfor tilbageholdt.

Under episoden forsøgte den ene 14-årige at rive sig løs og sparkede den ene af betjentene, og den anden 14-årige og den 15-årige truede begge med at stikke betjentene ned og smadre dem.

Da pigerne er mindreårige blev deres forældre orienteret om episoden, ligesom de sociale myndigheder blev underrettet, oplyser Østjyllands Politi.