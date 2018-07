Tricktyv til ældre kvinde: Hvor er dine værdier?

En ældre kvinde anmeldte mandag, at hun havde været udsat for et tricktyveri i sit hjem på Holme Byvej i Højbjerg. Kvinden forklarede, at en ukendt mand med en buket roser i hånden havde henvendt sig til hende kl. 11.40 og bedt om lov til at hente en bold i hendes have.

Undervejs havde han spurgt, hvor hendes værdigenstande lå, fordi der muligvis var polske tricktyve på spil i området.

De gik derefter sammen ind i et værelse, hvor de begge konstaterede, at der ikke havde været besøg hos hende, fordi hun stadig havde sine værdier. Først da han var gået, opdagede hun, at der var forsvundet flere værdigenstande fra stedet.

Gerningsmanden beskrives som:

Dansk af udseende



Ca. 30-35 år



Ca. 180-190 cm.



Almindelig af bygning



Hvid i huden og kort hår



Talte dansk



Iført opsmøget skjorte med hvide og sorte lodrette striber, og mørke, lange bukser



Medbragte en buket røde roser



Østjyllands Politi fraråder, at man lukker ukendte personer personer ind sit hjem, og at man er ekstra opmærksom, hvis man får en lignende henvendelse.