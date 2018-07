Udgifter til hærværk i Gellerup rasler ned

Bænke, døre, ruder, affaldsspande og cykelskure får i stigende grad lov til at være i fred i Gellerupparken.

Boligområdet havde tidligere store udfordringer med hærværk, men siden 2013 er udgifterne til at udbedre skader dykket fra 3,2 mio. kr. til 150-180.000 kr. sidste år. I 2016 var beløbet lidt over en halv mio. kr.

Mange ting går bedre i Gellerup, bl.a. omfanget af kriminalitet. Den er faldende, og det smitter af på omfanget af hærværk. Allan Aarslev, politikommissær hos Østjyllands Politi. Mange ting går bedre i Gellerup, bl.a. omfanget af kriminalitet. Den er faldende, og det smitter af på omfanget af hærværk.

Det er noget beboerne kan mærke, forklarer afdelingsformand i Gellerupparken.

»Der er meget mindre hærværk i dag. Vi oplever meget sjældent at døre og vinduer bliver ødelagt. Der kan være små ting her og der, måske lidt grafitti. Men det er ikke et stort problem,« siger Abdinasir Jama Mohamed, der i maj blev valgt som ny formand for Brabrand Boligforenings afdeling 4, Gellerupparken.

Unge har ejerskab

Ifølge formanden har man fået bugt med hærværksproblemerne ved at aktivere de unge i Gellerupparken.

»Vi har bl.a. oprettet i fritidspatruljen, hvor 15-årige får løn for at aktivere og lege med mindre børn. Desuden er der etableret 25 sommerjob i Gellerup og Toveshøj, hvor unge hjælper pedellerne med at samle skrald, fikse ting, male bænke og andet forfaldent arbejde,« siger Abdinasir Jama Mohamed, der mener, at tiltagene har givet de unge et ejerskab over for boligområdet:

»Og man pisser jo ikke i egen rede.«

Opgørelse: Klare fremskridt i Gellerupparken

Udover de lønnede job bliver der hvert år holdt en oprydningsdag, hvor omkring 110 unge deltager med deres forældre.

»Vi går rundt og samler skrald, så de unge fra en tidlig alder kan se, at man skal holde boligområdet rent. Vi har været meget aktive med at aktivere de unge i Gellerupparken, fordi vi gerne vil lave om på stedet – og ikke kun ved den fysiske ændring med helhedsplanen,« siger Abdinasir Jama Mohamed.

Kriminaliteten er faldet

Politikommissær hos Østjyllands Politi Allan Aarslev glæder sig over, at udgifterne til udbedring af hærværk i Gellerupparken er faldet.

Han mener, at den positive udvikling hænger sammen med kriminaliteten i boligområdet.

»Man kan ikke nøjes med at kigge på omfanget af hærværk. Mange ting går bedre i Gellerup, bl.a. omfanget af kriminalitet. Den er faldende, og det smitter af på omfanget af hærværk,« siger Allan Aarslev.

Tusindvis tvinges til at flytte, når 12 boligblokke skal rives ned i Aarhus V med ny ghettoplan

Selvom udgifterne til hærværk er blevet mindre, viste en tryghedsmåling i februar, at trygheden i Gellerup og Toveshøj var faldet kraftigt på et år. Andelen af trygge borgere i Gellerup og Toveshøj var således faldet fra 71,2 til 52,9 pct. Til gengæld var tilliden til politiet hos beboerne i områderne uændret høj: 83,1 pct. havde tillid til politiets indsats.

Østjyllands Politi vurderede dengang, at den faldende tryghed i boligområderne var forbundet med bandekonflikten i 2017.

Det har ikke været muligt at få en kommentar fra Brabrand Boligforening.