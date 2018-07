Flere anmeldelser om hærværk i Aarhus Vest

Mens udgifterne til at udbedre skader efter hærværk i Gellerupparken i 2016-2017 er faldet fra lidt over en halv mio. kr. til 150-180.000 kr., melder Østjyllands Politi i samme periode om en »større stigning« i antallet af hærværk i Aarhus Vest.

Det fremgår af et svar på en 10-dagesforespørgsel fra Venstre. I svaret oplyser Østjyllands Politi, at antallet af anmeldelser om hærværk i bydelen har taget et hop fra 85 til 129. Politikommisær Allan Aarslev forklarer, at Aarhus Vest dækker over boligområderne Gellerupparken, Toveshøj og Bispehaven med 10-12.000 beboere.



Sager, hvor der mulighed for opklaring, følger vi til dørs, og hvis vi er heldige at fange gerningsmanden, skal vedkommende straffes. Allan Aarslev, politikommisær ved Østjyllands Politi.

»Det kan se ud som om, at stigningen relaterer sig til bandekonflikten i 2017. Der har været mere politi til stede i bydelen, og konflikterne har været mere omsiggribende,« siger han.

I årets først seks måneder har politiet modtaget 61 anmeldelser om hærværk i området. De dækker ifølge Allan Aarslev over f.eks. ødelagte gadelygter, væltede skraldespande, hærgede cykelskure og smadrede ruder.

Ryddelige og pæne

I svaret til Venstre skriver politiet, at antallet af hærværk er steget på trods af, at «Østjyllands Politi igennem flere år har haft fokus på dette område (Aarhus Vest red.), og der er gjort en stor indsats for at nedbringe antallet af hærværksforhold og holde orden, således at områderne fremstår ryddelige og pæne«.

Men politiets målsætning har ikke fejlet, mener Allan Aarslev, som vurderer, at at omfanget af hærværk er faldende, selvom antallet af anmeldelser er steget.

»Lokalpolitistation i Aarhus Vest har gjort meget ud af at opfordre boligforeninger, skoler og klubber om, at man skal anmelde alle slags hærværk til politiet. Dvs. at nogle hærværksforhold er forholdsvis bagatelagtige,« siger politikommisæren, som afviser et modsætningsforhold mellem flere anmeldelser og færre udgifter til at udbedre skader efter hærværk:

»Det kan godt harmonere. Et hærværksforhold kan være en smadret lampe til 700 kr., mens det også kan være 15 smadrede lamper til 70.000 kr. Det er samme antal anmeldte hærværk, men priserne for at udbedre skaderne er meget forskellige. Men vi skal ikke skubbe problemet ind under gulvtæppet. Vi italesætter det, fordi hærværk er et problem, vi skal gøre noget ved.«

Indsats over for unge

Formanden for Brabrand Boligforenings afdeling 4, Gellerupparken, Abdinasir Jama Mohamed, har forklaret i JP Aarhus, at boligområdet har fået bugt med sine hærværksproblemer, som i 2013 kostede 3,2 mio. kr. af udbedre, ved at aktivere områdets unge beboere med bl.a. lokale fritids- og sommerferiejobs.

Allan Aarslev forklarer, at det typisk er netop ungdommen, som begår hærværk, og derfor retter politiets forebyggende indsats sig også særligt mod den.

»Sager, hvor der mulighed for opklaring, følger vi til dørs, og hvis vi er heldige at fange gerningsmanden, skal vedkommende straffes. Så er der nuancer ud over straffen. Vi kan se, om der andre initiativer, der skal tages, for at bringe vedkommende på rette kurs. Der involverer vi typisk kommunen, da det ofte er unge under 18 år,« siger han.

Det har ikke været muligt at få en kommentar fra Brabrand Boligforening.