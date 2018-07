Politiet gik 220 km. til Samsø Festival

Efter weekendens Samsø Festival, kan Østjyllands Politi melde om nærmest eksemplarisk opførsel. De gående betjente har tilbagelagt ca. 220 km. på under hele festivalen, deltaget i et utal af selfies og givet highfives, så håndfladerne er blevet helt ømme. Kun enkelte gange har de haft lejlighed til at hæve øjenbrynene. En optælling fra Østjyllands Politi viser følgende politisager i forbindelse med festivallen:

11 sager om besiddelse af narko. Der er tale om meget små beslag af joints, hash og kokain, og kun fire af dem er inden for selve festivalområdet.



To sager om overtrædelse af ordensbekendtgørelsen.



Derudover har færdselspolitiet sigtet 54 personer i forbindelse med festivallen. 211 personer blev standset i en målrettet spritkontrol - kun en person viste sig at have en promille på mere end det tilladte. De 54 blev sigtet for: