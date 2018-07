44-årig fældet af "Find my iPhone"

En 30-årig kvinde anmeldte søndag eftermiddag, at hun havde fået stjålet et cover med mobiltelefon, penge og kort fra Netto på Finlandsgade i det nordlige Aarhus.

Den 30-årige forklarede, at hun havde glemt coveret på hylden for enden af kassebåndet, og at det var væk, da hun kom tilbage efter det. Med få klik lykkedes det dog alligevel at finde frem til, hvor det muligvis befandt sig.

Ved hjælp af app'en 'Find my iPhone' kunne hun og hendes mand se, at den sidst befandt sig på en adresse i Aarhus V, hvor der boede en kvinde, som den 30-årige kunne genkende fra køen i Netto.

En patrulje kørte derfor til adressen, hvor de talte med den 44-årige beboer. Hun vedkendte at have været i Netto på gerningstidspunktet, men nægtede at have taget coveret. Hun forklarede i stedet, at det var hendes notesblok, hun havde lagt i tasken. Hun blev dog alligevel sigtet for tyveriet, oplyser Østjyllands Politi.