15-årig bidt i armen efter scooterflugt

Sent søndag aften anmeldte en borger, at der muligvis var ved at blive begået indbrud på en adresse på Runevej i Hasle. Her viste to unge på scooter interesse for et hjem - mens den ene holdt vagt ved scooteren, luskede en anden rundt omkring boligen.

En patrulje blev sendt til stedet, og da var de to allerede forsvundet. Efter patruljering i området blev de dog opmærksomme på to drenge på scooter, der kørte uden lys og tog flugten, da de så politiet.

Efter en kort eftersøgning forsøgte de nu at stikke af til fods, hvilket den ene lykkedes med. Den anden, en 15-årig dreng, blev tilbageholdt af en betjent, og hans forældre orienteret. Under tilbageholdelsen blev den 15-årige bidt i armen af en politihund, så der nåede at gå hul på huden.

Den 15-årige og hans forældre blev derfor vejledt om at køre på skadestuden til behandling og stivkrampe, oplyser Østjyllands Politi.