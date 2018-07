Vaks nabo varslede politiet om indbrud

Natten til fredag var en beboer på Ejbyvej i Højbjerg sent oppe. Da han kl. 1.09 bemærkede, at en bil var kørt hen til et hus, hvor han vidste, at hjemmets beboere var på ferie, holdt han øje på afstand.

Efter lidt tid kunne han høre en høj lyd og se lys fra en lommelygte inde i huset og ringede derfor ringede 112.

En patrulje kørte til stedet og fik fat i den ene af de to, muligvis tre, gerningsmænd.

En 27-årig mand forsøgte at stikke af, men blev indhentet af en betjent til fods.

Han blev anholdt og sigtet for indbruddet. I bilen, som gerningsmændene ikke nåede at få med sig, blev der fundet diverse koster fra hjemmet.

Under anholdelsen gjorde betjenten brug af sin stav, da den 27-årige ikke ville stoppe op. Han blev derfor tilset på skadestuen.