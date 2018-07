Satte ild i tøj: Kvinde blev indlagt på psykiatrisk hospital og sigtet for brand

En 25-årig kvinde fra Grenaa løb natten til onsdag hjem til et familiemedlem for at fortælle, at noget var gået galt. Politiet blev tilkaldt og kunne konstatere, at der var ild i noget tøj i kvindens lejlighed på Strandgade. Det fremgår af Østjyllands Politis døgnrapport.

Der blev ringet efter brandvæsenet, som fik slukket ilden. Ingen kom til skade ved den mindre brand, oplyser politiet.

Politiets undersøgelser og afhøringer peger på, at kvinden selv havde antændt tøjet, og hun blev derfor sigtet for brandstiftelse. Efterfølgende blev hun indlagt på psykiatrisk hospital.