En årvågen vagt i stormagasinet Salling fik i går mistanke til to kvinder, der var lang tid i et prøverum.

Og mistanken var velbegrundet, kunne vagten konstatere, da han i prøverummet fandt flere afrevne alarmer. Ifølge døgnrapporten fra Østjyllands Politi tilbageholdt han derfor de to kvinder ved udgangen. De indrømmede, at de havde stjålet undertøj. Det viste sig, at den ene havde taget en stjålet bh på og gemt andre bh'er samt trusser på sig. Politiet blev tilkaldt og ved 18-tiden blev de to kvinder på henholdsvis 18 og 26 år sigtet for tyveri.