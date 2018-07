Fire mænd anholdt: 32-årig bad om at stoppe larmende scooter og blev truet med tæsk

Trusler om tæsk og fire mand anholdt.

En 32-årig mands opfordring til at stoppe arbejdet med en scooter, som en ung mand længe havde stået og rodet med onsdag aften, udviklede sig til noget af et drama på Elstedhøj i Lystrup ved 21.30-tiden.



Ifølge døgnrapporten fra Østjyllands Politi forklarede den 32-årige, at han vredt havde bedt manden om at stoppe scooteren, hvilket fik scooterføreren til at hive en skruetrækker frem og true med løftet arm. Samtidig ringede han til venner, der skulle komme for at hjælpe med at smadre den 32-årige, der flygtede til sin lejlighed.

Da en gruppe hidsige folk stimlede sammen for lejligheden og råbte truende ord, ringede han til politiet.

Betjentene blev mødt af en flok »særdeles aggressive« mænd, hedder det sig i døgnrapporten. Og da politiet anholdt en 55-årige mand og sigtede han for trusler mod den 32-årige, blev stemningen endnu værre. Således blandede en 23-årig mand sig hele tiden i betjentenes arbejde og råbte af dem. Han blev også anholdt, idet han forstyrrede den offentlige orden. Og efterfølgende skete det samme for en 19-årig og 20-årig mand, der heller ikke ville følge politiets anvisninger.

Scooterføreren, der udløste hele dramaet i Lystrup, ledte politiet onsdag formiddag fortsat efter, idet han angiveligt også truede den 32-årige. Politiet ved godt, hvem han er.