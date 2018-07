Hund lå og rystede i varm bil, indtil betjente brød bilen op: Mand er blevet sigtet

Hunden blev for første gang opdaget klokken 8 onsdag morgen på en parkeringsplads på Gudrunsvej i Brabrand.

Da det samme vidne gik forbi bilen igen klokken 13.40 samme dag, sad hunden der stadig.

Organisation med opråb: Efterlad ikke de firbenede venner i bilen - heller ikke selvom bilen holder i skyggen

Bilen stod i bagende sol, og hunden havde hverken adgang til luft, mad eller vand, skriver Østjyllands Politi i døgnrapporten.

En patrulje blev sendt afsted til bilen, da det ikke lykkedes at komme i kontakt med bilejeren.

Hunden lå og rystede i bilen, ligesom den så medtaget ud. Derfor besluttede betjentene sig for at bryde bilen op og få hunden ud.

Kort efter kom ejeren frem og kunne modtage en sigtelse for brud på dyreværnsloven.

Hos Dyrenes Beskyttelse har man i løbet af det seneste år registreret omkring 100 sager, hvor hunde er blevet efterladt i varme biler.

Pindsvin tørster og dør på stribe i varmen: Haveejere kan komme dem til undsætning

Familiedyrschef hos Dyrenes Beskyttelse, Jens Jokumsen, har tidligere opfordret hundeejere til at lade deres dyr blive hjemme i de varme måneder.

»Selv om hunden kan virke trist over, at du forlader hjemmet, vil den til enhver tid hellere blive hjemme i et afkølet rum og med adgang til frisk vand end at sidde i en bagende bil. I værste fald kan det ende med at tage livet af den,« påpeger Jens Jokumsen.

Høje temperaturer kan ifølge organisationen blive kritiske for eksempelvis hunde efterladt i biler efter blot ganske kort tid.

»Hvert kvarter stiger temperaturen nemlig med 10-15 grader i en parkeret bil, og åbne vinduer hjælper ikke. Det vil sige, at når udetemperaturen er 20-25 grader, stiger temperaturen inde i en bil hurtigt og kan på en halv time komme op på faretruende 40-50 grader.«

»Mange forsøger at gøre det rigtige ved at stille bilen i skyggen, men det hjælper ikke, for skyggen er også varm, så der bliver alligevel som en ovn derinde,« tilføjer familiedyrschef hos Dyrenes Beskyttelse, Jens Jokumsen.

Skulle du som forbipasserende opdage et dyr med hedeslag, bør du ifølge Dyrenes Beskyttelse så vidt muligt hjælpe det ved at skaffe drikkevand, kølige omslag og skygge.

Er det derimod ikke muligt for dig at komme i direkte kontakt med dyret, skal du enten ringe til politiet på tlf. 114 eller til Dyrenes Beskyttelses Vagtcentral på tlf. 1812.