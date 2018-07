Tyv leverede pengene tilbage

Først stjal han 1.700 kr., så blev han taget og derefter leverede han pengene tilbage og sagde undskyld.

Det var frem og tilbage for en 49-årig mand fra Rumænien, der torsdag ved 14-tiden blev anholdt og sigtet for tyveri fra Meny på Viborgvej i Hasle. Tyveriet skete, da den 49-årige gik til kassen for at få vekslet nogle penge. Under vekslingen af flere sedler tog den rumænske mand i alt 1.700 kroner, som han puttede i jakkelommen og skyndte sig ud af butikken.

Medarbejderen fulgte dog efter og tog fat i den 49-årige, der straks sagde undskyld og afleverede pengene tilbage. Han slap dog ikke for en sigtelse, da politiet kom frem. Da han ikke har bopæl i Danmark, blev han anholdt og kom med på stationen, hvor han fik en bøde, han straks skulle betale.