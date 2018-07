Store brandskader på Aarhus-bygning

Østjyllands Politi måtte natten til tirsdag rykke ud til en brand, efter de fik en anmeldelse kl.01. Flammerne kom fra en bygning på Åboulevarden i det centrale Aarhus, hvorfra det viste sig, at der var udbrudt brand på 3. etage i bygningen, som bruges til erhverv. Inden brandvæsenet fik ilden under kontrol kl. 02, nåede tredje sal at brænde helt ud. Branden første desuden til, at flere fjernvarmerør sprang, hvilket gav større vandskader i hele bygningen. Ingen personer kom til skade, og undersøgelser tyder på, at branden startede i en vaskemaskine.