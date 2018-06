Ukrainer får otte år for tre voldtægter og vidnetrusler

Gennem ni måneder i 2016 voldtog en 34-årig ukrainsk mand tre kvinder forskellige steder i Danmark.

Det har fredag kostet ham otte års fængsel og udvisning for bestandigt.

Retten i Aarhus kender 34-årige Oleksandr Cherepenko skyldig i yderligere 30 forhold, som indebærer vidnetrusler, vold, afpresning og tyverier.

De tre voldtægter skete mellem marts og december i 2016.

Den første fandt sted i marts eller april i Ikast, hvor han slog kvinden i hovedet med flad hånd for at pacificere hende, så han kunne gennemføre voldtægten.

Da manden havde begået den første voldtægt, slog han til igen kort efter - den 16. maj.

Denne gang på et hotel i København, hvor han var endnu mere voldelig.

Han trak kvinden med ind på sit hotelværelse, hvor han flere gange slog hende i hovedet og på kroppen med knytnæve.

Så trak han kvinden ud på badeværelset, hvor han skubbede hende ned i et badekar, tog kvælertag og spulede hende i ansigtet med bruseren, så hun ikke kunne trække vejret.

Herefter slæbte han kvinden ind på sengen, hvor han voldtog hende.

Den tredje voldtægt skete omkring juleaften i 2016 i Viby ved Aarhus.

Her voldtog han sit tredje offer i en bil på en parkeringsplads ved en losseplads.

Foruden voldtægterne er han også dømt for at true voldtægtsofrene samt en lang række andre kvinder på livet, såfremt de gik til politiet.

Derudover er han dømt for afpresning samt en række tilfælde af vold, bedragerier og tyverier.

Flere af ofrene var ifølge anklageren så bange for manden, at sagens omfang først blev klart, efter at manden blev varetægtsfængslet for et mindre forhold.

I stort set alle forholdene er ofrene kvinder. Også en nonne er blandt ofrene.

I 2015 bedrog han nemlig nonnen i Den Russiske Ortodokse Kirkes Kloster på Bågø, der ligger i Lillebælt.

Nonnen boede i et koldt hus på øen, så han lovede hende en varmekedel i gave.

"Gaven" endte dog i stedet med at koste nonnen over 100.000 kroner.

Han stak nemlig af med 40.000 kroner, som hun havde lånt ham, så han kunne betale for gaven. Efterfølgende fik hun en regning på 67.892 kroner for en varmekedel, som han havde bestilt uden at fortælle firmaet, at det var en gave.

Oleksandr Cherepenko har begået samtlige forbrydelser, mens han ikke havde opholdstilladelse i Danmark.

Manden nægter sig skyldig i alle forhold. Han har derfor anket dommen til frifindelse.