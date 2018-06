En 23-årig mand blev torsdag kl. 21.15 anholdt og sigtet for vold efter et overfald på et hostel på Havnegade i Aarhus.

Ifølge vidneforklaringer tog den 23-årige pludseligt umotiveret fat i en 38-årig mand, som han slog flere gange i ansigtet med en knytnæve.

Ved overfaldet fik den 38-årige slået en tand ud, inden personalet på stedet fik stoppet den 23-årige og tilkaldt politiet.