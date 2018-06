En årvågen dørmand i Ceresbyen i Aarhus tilkaldte i nat kl. 1.22 politiet, da han havde tilbageholdt to mænd på 29 og 30 år, som han mistænkte for at have kokain på sig.

Dørmanden havde set, hvordan de to mænd gik på toilettet sammen, og da de kom ud, opdagede han, at der var noget hvidt pulver under den enes næse. Han tilbageholdt derfor begge, indtil politiet kom frem.

Det viste sig, at begge havde poser med kokain på sig, og de blev sigtet for besiddelse af narko. oplyser politiet.