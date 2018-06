Hurtige borgere reddede mand op af vandet ved Risskov

En 65-årig mand fik torsdag et ildebefindende, da han svømmede i vandet ved Risskov.

Manden var ude at sejle sammen med sin 62-årige ven, da han fik lyst til at hoppe i vandet. Under svømmeturen fik han et ildebefindende og mistede bevidstheden.

Den 62-årige hoppede straks i vandet for at hjælpe ham, men kunne ikke få ham op i båden. To mænd og en kvinde inde på stranden opdagede situationens alvor og svømmede hurtigt ud til de to mænd, og med fælles hjælp lykkedes det at redde den 65-årige mand op i båden.

Han kom til bevidsthed og blev bragt hen til en bådebro, hvor ambulancen i mellemtiden var nået frem. Den 65-årige blev kørt til sygehuset og er uden for livsfare, oplyser Østjyllands Politi.