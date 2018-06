Natten til onsdag blev en 17-årig dreng røvet af en gruppe mænd i en parkeringskælder i Nørregade i Aarhus.

Gerningsmændene havde truet den 17-årige til at overføre flere tusinde kroner via Mobilepay. Offeret forklarede, at han var blevet passet op af fem mænd i parkeringskælderen. De havde taget fat i kraven på ham og truet ham til at overføre et større beløb til dem.

Østjyllands Politi er nu i gang med at efterforske sagen, oplyses det.