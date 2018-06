To unge anholdt efter slagsmål

En større gruppe unge mænd generede natten til torsdag flere personer rundt omkring i Aarhus midtby og skabte uro, hvor de kom frem.

Blandt andet blev de truffet på Klostertorv kl. 2.27, da Østjyllands Politi havde fået flere anmeldelser om, at de sloges og råbte af hinanden.

Da patruljen kom frem, var de stadig højrøstede, men var ikke længere i gang med at slås. De blev bedt om at opføre sig ordentligt, inden patruljen tog videre.

Men kort efter var den gal igen. Denne gang i en baggård på Nørre Allé, hvor samme gruppe var oppe at slås. De fik dog travlt med at flygte, da politiet ankom.

To mænd på 18 og 21 år forsøgte at klatre op over et tag, men nåede ikke at slippe væk, inden betjentene fik fat i dem. De blev anholdt og sigtet for at forstyrre den offentlige orden, lyder det fra Østjyllands Politi.