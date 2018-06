Falsk student: »Fuck jeres kontanthjælp«

En 18-årig mand med studenterhue havde muligvis fået en tår over tørsten, da han torsdag morgen råbte »fuck jeres kontanthjælp« efter en tilfældig forbipasserende.

Episoden udspillede sig foran politistationen i Aarhus, hvor den 18-årige og nogle venner havde taget opstilling. Og uheldvis for den 18-årige kom to betjente gående forbi, idet han råbte efter manden på gaden.

Den 18-årige student blev derfor anholdt og sigtet for at forstyrre den offentlige orden. Han erkendte at have råbt op, men ønskede ikke at forklare sig yderligere. Han bemærkede dog, at studenterhuen var én, han havde lånt