28-årig varetægtsfængslet for indbrud

En 28-årig mand fra Aarhus blev torsdag formiddag fremstilliet i grundlovsforhør, sigtet for at have begået et indbrud i går i Risskov og for hæleri. Han blev varetægtsfængslet fire uger. Manden nægtede sig skyldig og kærede varetægtsfængslingen.

Sagen begyndte onsdag eftermiddag, da en patrulje var ude at køre i det nordlige Aarhus.

Her blev betjentene opmærksomme på føreren af en bil, som virkede nervøs ved politiets tilstedeværelse. Patruljen fulgte derfor efter for at få bilen til at holde ind, men det var føreren umiddelbart ikke interesseret i.

Han stak i stedet af mod Veri Centret og Frijsenborgvej. Her holdt bilen ind, og føreren og de to passager tog benene på nakken. Den ene stak af henover parkeringspladsen foran Veri Centret gennem et buskads. En betjent satte efter og fik tilbageholdt den 27-årige mand.

En anden blev set gemme sig bag et busskur ved Asylvej, inden han fortsatte flugten. En politihund blev sendt på spor fra skuret, og det førte i sydlig retning gennem en række kolonihaver, inden sporet endte på en terrasse, hvor en 28-årige mand sad og gemte sig bag et læhegn. Han blev derfor også anholdt.

Det lykkedes ikke at finde frem til den sidste mand, der forsvandt i ukendt retning.

Da de to var anholdt, fik betjentene lejlighed til at se flugtbilen efter, som var efterladt på Frijsenborgvej. Her fandt de en pose med koster, der synes at stamme fra et indbrud, ligesom der lå en række personlige papirer på en kvinde, som muligvis kunne være den rette ejer af kosterne. Da politiet tog kontakt til hende, bekræftede hun, at der havde været indbrud i hendes hjem i Risskov, ligesom hun kunne genkende kosterne som sine egne.

De to mænd blev derfor sigtet for indbruddet og kørt til stationen. Under en ransagning af den 28-åriges mands adresse, blev der fundet en række designgenstande, som også formodes at stamme fra indbrud. Han fik derfor endnu en sigtelse, denne gang for hæleri. Det sidste fund af koster betød, at den 28-årige blev fremstillet for retten.

Den 27-årige blev løsladt efter afhøring, oplyser Østjyllands Politi.