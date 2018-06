To mænd idømt fængsel for indbrud: Kvik borger ledte politiet på sporet

En henvendelse fra en årvågen borger natten til den 13. maj i år har nu ført til, at to mænd på 24 og 29 år skal i fængsel for indbrud og indbrudsforsøg.

Tirsdag dømte Retten i Aarhus dem skyldige i forsøg på indbrud i Stavtrup ved Viby.

Omkring kl. to om natten til den 13. maj opdagede en beboer i området, at der gik to mænd rundt og lyste ind af vinduerne med lommelygter. Hun ringede derfor straks til politiet, der sendte en patrulje til stedet.

Betjentene kørte rundt i området og traf de to mænd, der kom gående i nærheden. De havde meget svært ved at forklare, hvad de lavede dér på det sene tidspunkt med arbejdshandsker og lommelygter på sig. Da betjentene kort efter fandt deres bil med koben og elefanthue i, blev de begge anholdt og sigtet for forsøg på indbrud.

Efterfølgende viste det sig, at den 29-åriges DNA matchede med spor, man havde fundet ved et indbrud på Oksholmvej i Randers i 2016. Dét indbrud samt en overtrædelse af færdselsloven blev han også dømt for tirsdag i Retten i Aarhus, og de tre forhold kostede ham i alt fem måneders fængsel. Hans 24-årige makker fik tre måneders fængsel.

»Det er borgerens og politiets hurtige reaktion, der førte til, at de to mænd blev anholdt med indbrudsværktøj på sig. Her en måned efter har det nu ført til fængselsstraffe, og jeg er meget tilfreds med, hvor hurtigt sagen kom for retten,« siger anklager Peter Mathiasen.

Den 24-årige ankede dommen til landsretten.

