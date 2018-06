En 28-årig mand mistede tirsdag eftermiddag sin bil, da han for tredje gang blev taget i at køre i den, selvom han har fået frakendt sit kørekort.

En patrulje opdagede manden på I. Christensens Gade i Brabrand og fik ham standset.

Ud over at få en sigtelse og en stor bøde fik den 28-årige også sin bil beslaglagt. Han har nu mulighed for at indgive en protest, inden bilen endeligt bliver konfiskeret, oplyser Østjyllands Politi.