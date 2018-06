Tyv udgav sig for at være radiator-reparatør

En 80-årig kvinde blev tirsdag eftermiddag snydt af en mand, der udgav sig for at være radiatorreparatør.

Manden bankede på hos kvinden på hendes hjem på Sandkåsvej i Aarhus V omkring kl. 14.30.

Iført malertøj og styrthjelm forklarede han, at han var kommet for at se på hendes radiatorer. Efter at have været i lejligheden nogle minutter forsvandt han igen, og først bagefter konstaterede kvinden, at hendes pung var væk.

Gerningsmanden beskrives som

Østeuropæisk af udseende, hvid i huden



Ca. 30-40 år



Ca. 180-185 cm høj



Iført sort styrthjelm og lyst malertøj



Talte dansk







Østjyllands Politi opfordrer folk til at være særligt opmærksomme, hvis fremmede mennesker beder om adgang til ens hjem. Bed om ID, hvis vedkommende fortæller, at han kommer fra et firma eller kommunen. Ring til politiet, hvis du er i tvivl, om vedkommende har reelle hensigter.