Beruset kvinde rykkede barn i håret

En 5-årig dreng og hans mor fik noget af en forskrækkelse på Ryesgade kl. 18.12. En kvinde gik hen til mor og barn, hvor hun begyndte at tale til dem. Pludseligt rev hun uden varsel drengen hårdt i håret, hvorefter hun gik væk fra stedet.

Moren til drengen fulgte efter kvinden på afstand, mens hun ringede til politiet.

Et par betjente kunne derfor kort efter tage kontakt til den kraftigt berusede 32-årige kvinde, der sad på en bænk ved rutebilstationen.

Hun erkendte, at hun havde rykket drengen i håret. Da drengen ikke var kommet til skade, og moderen ikke ønskede at anmelde kvinden for vold, blev den 32-årige anholdt og sigtet for brud på ordensbekendtgørelsen.