Ung knallertbølle væltede efter fortovsflugt

En 21-årig mand endte mandag i håndjern efter at have forsøgt at køre fra politiet på en knallert i Lystrup.

En patrulje så den 21-årige holde med en knallert omkring Sønderskovvej.

Da de kørte hen imod ham for at tale med ham, satte han knallerten i gang og kørte ind over et græsareal og ud på et stisystem, hvor betjentene måtte opgive at følge ham.

De gav dog ikke op og kørte rundt i området for at lede efter den unge mand.

De fandt ham kort efter på Asmusgårdsvej, hvor han kom kørende. Men trods gentagne anmodninger om at stoppe, valgte den 21-årige at køre tværs over et fortov og ind i græsset, hvor han ramte en jordvold og væltede. De to betjente hoppede herefter ud af bilen og anholdt ham.

Den 21-årige fortalte, at han havde fundet knallerten et sted i nærheden. Da den ikke var blevet meldt stjålet, blev han derfor i første omgang sigtet for ulovlig omgang med hittegods. Derudover blev han sigtet for at flygte fra politiet, for at køre uden styrthjelm og for at køre op på fortovet.