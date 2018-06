En 27-årig mand mandag aften for at bryde søloven, efter han havde sejlet med for høj fart i vandet ud for Jette Tikjøbs Plads ved Aarhus Ø.

En borger ringede til politiet kl. 19.25, da han havde set to vandscootere sejle rundt for tæt på land og sejle så vildt, at en optimistjolle kæntrede.

Det lykkedes en patrulje at få fat i en 27-årig mand, da han kom ind med sin vandscooter, og han blev sigtet for sin vilde sejlads, oplyser Østjyllands Politi.