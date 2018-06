Unge kastede sten gennem ruden på fotovogn

Østjyllands Politi søger vidner, som har bemærket to unge mennesker på en knallert, der kastede en sten gennem bagruden på en ATK-vogn - også kendt som en fotovogn.

Episoden fandt sted omkring klokken 19.45 på Viborgvej ud for nummer 18 i Aarhus.

- Stenen blev kastet af personen, der sad bag på knallerten. Den ramte operatøren i ATK-vognen, og han er bragt til skadestuen med en flænge i venstre side af panden, siger vagtchef Thomas Hinge.

Det hele gik så stærkt, at politiet kun har sparsomme oplysninger om gerningsmændene.

- Vi vil derfor gerne høre fra vidner, der har bemærket to personer på en knallert i området, siger Thomas Hinge.

Det er ikke første gang, at nogen ser sig sure på politiets fotovogne.

Juleaftensdag sidste år stoppede en bilist op ved en fotovogn i Rødovre ved København. Efter at have svinet operatøren til, hentede han en økse i sin bil og gik truende frem mod ham.

Det lykkedes operatøren at stikke af, og den vrede bilist blev senere anholdt.

DR skriver på sin hjemmeside, at en betjent i Mariager i 2015 fik et blåt mærke, da to personer på en knallert kastede en sten ind i vognen, og sidste år blev en fotovogn på Helsingørmotorvejen ramt af en sten.