Ekspedient udsat for tricktyveri af oddset-fusker

Det lykkedes søndag middag en udspekuleret "kunde" i Storcenter Nord at slippe afsted med en oddset-kupon til en værdi af 1.000 kroner uden at betale.

En ekspedient har anmeldt, at hun var blevet udsat for et tricktyveri mellem kl. 12.58 og kl. 13.05, da hun stod bag kassen i en butik Storcenter Nord i Aarhus. En mandlig kunde (A) havde henvendt sig til hende og først købt en kupon til en værdi af 10 kr. Han gik så hen til oddset-bordet for derefter at komme tilbage og købe endnu én – denne gang til en værdi af 1.000 kr.

Da ekspedienten havde slået den nye kupon ind, bad han om at se den, da det da ikke kunne passe, at den skulle koste så meget. Han bad derfor om at få den annulleret, inden han forlod butikken. Først bagefter opdagede ekspedienten, at det var kuponen til 10 kroner, hun stod tilbage med, og at den dyre kupon netop var forsvundet ud af butikken.

Under episoden havde han været i selskab med en anden mand (B). Politiet har følgende signalement af de to:

A:

Afrikansk af udseende



Ca. 18-20 år



Ca. 175-180 cm.



Spinkel at bygning



Brun i huden



Sort, kort hår



Talte dansk



Iført mørkt tøj



B: