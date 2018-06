Overvågning, ekstra vagter og politi: Grupper skaber utryghed på Skjoldhøjkollegiet

Når solen bager, så er man på Skjoldhøjkollegiet i Aarhus Vest generet af, at store grupper af udefrakommende slår sig ned på de rekreative områder, der er forbeholdt kollegiets 1.000 beboere.

»Der er nogle unge mennesker, der måske mangler nogle steder at være, som slår sig ned i vores område på vores centerplads foran brugsen. De er lidt højlydte og generende,« siger Lilian Ekström, formand for beboerrådet.

Den seneste tid har kollegiet været nødsaget til at øge vagtpatruljering, sætte et ekstra videokamera op og tage kontakt til politiet for at forsøge at få grupperne til at forstå, at de ikke skal være der.

Ifølge formanden er der tale om forskellige grupper. Der har blandt andet været folkeskoleelever, som har spillet høj musik og smidt skrald, men også lidt ældre personer, som sidder og ryger hash, mens beboere og børn går forbi. Og der har også være enkelte tilfælde med narkosalg.

»Vores kollegie er et lille samfund, hvor alle kender alle. Og når der pludselig er 16-17 mennesker, som ingen kender, og som er lidt oppe at køre, fordi de er i deres eget lille univers, så kan det godt være utryghedsskabende. De har haft truende adfærd - især når pigerne er kommet forbi i sommerkjoler,« fortæller Lilian Ekström.

Hun og andre beboere har tidligere konfronteret grupperne, men der har ikke været megen lydhørhed.

Ifølge boliginspektøren på kollegiet, Torben Kragh, har man nu valgt at få kollegiets vagtfirma til at foretage ekstra runderinger for at stresse grupperne.

»De er åbenbart lidt truende, hvis de bliver antastet af beboerne, og det er jo uheldigt. Men vi ved fra tidligere, at så snart der er fokus fra vagter og politi, så forsvinder de. De er ikke så glade for opmærksomhed sådanne typer, så det er det, vi er ude i lige nu,« forklarer Torben Kragh.

Kollegiekontoret har nu sørget for, at beboerne kan ringe til vagterne, når der er problemer.

Men det har til tider også været nødvendigt at involvere politiet. Det har dog ikke været let at få ordensmagten til at køre ud til kollegiet, lyder det fra formanden for beboerrådet.

»Man bliver ikke rigtig taget seriøst, når man ringer fra Skjoldhøjkollegiet. Det har været det største problem,« siger Lilian Ekström.

Flere patruljer

Gert Bisgaard, vicepolitiinspektør i forbyggelses-afdelingen hos Østjyllands Politi, beklager, hvis beboerne ikke føler, at politiet har taget deres henvendelser seriøst.

»Det, der altid er udfordringen, er, hvis vi får et opkald på vagtcentralen, og det er svært at afkode, hvad det er for noget. Typisk vil vi måske først finde ud af, at der skal sættes ind, når vi har fået flere anmeldelser, og der er et mønster. Det blev vi opmærksomme på forleden, og så gør vi vores patruljer opmærksomme på, at de skal huske at køre forbi,« siger han.

Ifølge vicepolitiinspektøren er der ingen indikationer på, at der er tale om bandegrupperinger.

»Nu går vi lidt mere systematisk til værks og prøver at kortlægge, hvem vi har med at gøre. Det gør vi ved at sende nogle ekstra patruljer forbi, som kan sikre navnene på de her personer. Hvis de ikke har et tilhørsforhold til nogen beboere derude, så har de ikke rigtig noget at gøre der,« siger Gert Bisgaard.

Han fortæller, at der kun er optaget en enkelt trusselssag i forbindelse med gruppernes tilstedeværelse.

»Vi skal være derude så meget, at folk kan føle sig trygge derude, og vi kan gøre noget ved den udfordring, de har.«

Skjoldhøjkollegiet er Danmarks næststørste kollegie.