Mand onanerede i bussen

En 21-årig kvinde kontaktede torsdag politiet, da hun og en veninde var blevet udsat for en blotter i bussen.

Ifølge kvindens forklaring var de to venner steget på bussen ved Banegårdspladsen for at køre mod Skejbyparken, da de opdagede en mand, som sad i nærheden og stirrede på dem, mens han onanerede.

Kvinderne gik fra deres plads og stod af ved Skejbygårdsvej. Her stod manden også af og stod ifølge den 21-årige noget tid og kiggede efter dem, mens de skyndte sig hjem.

Den 21-årige beskriver manden som:

Dansk af udseende



Ca. 60 år



Ca. 180 cm høj



Langt, gråt hår til mellem skulder og bryst - formentlig i en hestehale



Slidt i udseende og tøj



Iført rød/blå lynlåsjakke, blå jeans og muligvis vandrestøvler



Hvis man har oplysninger i sagen eller ser manden, kan man ringe til politiet på tlf. 114